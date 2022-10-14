Санкції Заходу обмежили здатність Росії поповнювати військові запаси: деталі від розвідки США

Через брак підшипників у Росії було підірвано виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Запроваджені проти Росії санкції різко обмежили її здатність поповнювати запаси боєприпасів, що використовуються у війні проти України.

Про це повідомляє CNN із посиланням на новий аналіз Управління директора національної розвідки США.

Згідно з даними аналізу, Росія втратила понад 6000 одиниць техніки від початку повномасштабного вторгнення. Водночас російські військові щосили намагаються придбати мікрочипи, двигуни та тепловізійні технології, необхідні для створення нової зброї.

Оборонно-промислові комплекси РФ змушені періодично простоювати через стрімкі обмеження експорту до цієї країни. Так, найбільші російські виробники мікроелектроніки тимчасово призупинили виробництво, адже не змогли забезпечити себе необхідними закордонними комплектувальними.

Через брак підшипників у Росії було підірвано виробництво танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем. Так, усього через кілька місяців після початку повномасштабної війни, у травні, оборонна промисловість РФ зіткнулася з нестачею матеріалів та комплектувальних для суднових дизелів, деталей для гелікоптерів та літаків, а також систем управління вогнем.

Тож Росії довелося звернутися до танків радянських часів, знявши їх зі зберігання для використання в Україні.

Видання нагадало, що навесні офіційні особи у США визнали, що на закінчення запасів російських збройних сил підуть місяці. Тепер Сполучені Штати заявляють, що Росія витрачає боєприпаси надмірними темпами і звертається по допомогу до Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про дефіцит, який виник у російській оборонній промисловості після заборони на початку війни експорту до РФ ключових необхідних технологій для передового озброєння.

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В аналізі також зазначено, що задля закупівлі необхідних компонентів Росія намагалася обійти західні санкції на критично важливі технології за допомогою великих мереж олігархів та підставних компаній, спрямованих, зокрема, на Європу та Північну Америку.

Вплив санкцій на "оборонку" Росії

Санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають агресорці обійти західні обмеження. Про це інформує EUobserver із посиланням на звіт Єврокомісії.

Росія має довгострокові труднощі з виробництвом нових засобів для війни, про що свідчить той факт, що країна почала замовляти безпілотники та боєприпаси в Ірані та КНДР.

У жовтні ЄС запровадив восьмий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, до нього увійшли обмеження цін на нафту, що суттєво знизить спроможність країни-агресорки фінансувати війну.

Втрати ворога 14 жовтня

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