“Санкт-Петербурзька народна республіка”: аналітикиня розповіла, чи розколеться Росія на частини

Чим довше президент РФ Володимир Путін при владі, тим більша ймовірність розколу Росії. Цьому сприяє низка причин.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловила російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

“Візьмемо, наприклад, Санкт-Петербург. Чим ближче московська влада до якихось східних деспотій, тим більше регіони хочуть відділитися — Санкт-Петербург, Новгород, Мурманськ, Астрахань, Республіка Карелія. Остання взагалі в минулому була у складі Фінляндії, великий шматок її території отримав Радянський Союз за підсумками радянсько-фінської війни”, — розповіла Ольга Курносова.

За її словами, весь цей північний захід Росії за великим рахунком є Європою: “Тут є історичне коріння — та ж сама Новгородська держава. Санкт-Петербург будувався як європейське місто, тому чим ближче до Китаю Москва, тим більше хочеться північному заходу відділитися і стати європейським шматком”.

Аналітикиня зауважила, що настрої на відділення є і на Далекому Сході Росії, тому що він дуже далеко від Москви і набагато ближчі до них Китай та Японія, в тому числі економічно: “Такі настрої дійсно є. Але призведуть вони до відділення чи ні, багато в чому залежить від того, якою буде політика в Москві”.

Ольга Курносова наголосила: “Якщо там продовжиться цей агресивний диктаторський вектор, то якісь території будуть прагнути відділитися. Цього не станеться, якщо в Москві все-таки буде нормальна демократична влада, яка буде враховувати, зокрема, думки регіонів, яка дасть їм достатні повноваження і можливість виходу, якщо вони цього захочуть. Ми на з’їзді народним депутатам пишемо майбутню російську Конституцію, де закладений механізм виходу регіонів зі складу РФ”.

Аналітикиня вважає, що Росія має вчитися на своїх помилках: “Коли розпадався Радянський Союз, в Росії не було такого, що якийсь регіон може просто відділитися. Напевно, це була помилка. 1991 року навіть не було перевиборів органів влади. Тобто автоматично всі органи влади, які існували у Радянському Союзі після його розпаду продовжували свою діяльність вже в новій країні. Відчуття того, що країна нова, у багатьох росіян не виникло. Я навіть не говорю про те, що не було суду над КПРС, КДБ тощо”.

“Треба цю помилку виправити, аби було розуміння, що ми живемо в іншій країні, ми не живемо в Радянському Союзі. Це нова країна, тому вона повинна вибудовувати нормальні відносини з сусідами”, — резюмувала Ольга Курносова.

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