Санкцій проти РФ: у США заявили, що будуть жорстко контролювати їх виконання

Прапор США / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп налаштований забезпечити суворе виконання нових санкцій проти Росії, аби змусити диктатора Путіна погодитись на переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю агентству Bloomberg.

«Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їхнє дотримання», — наголосив Вітакер.

Минулого тижня Міністерство фінансів США внесло до «чорного списку» російські нафтові компанії «Роснефть» та «Лукойл» — двох найбільших виробників нафти в Росії. Це стало частиною нової спроби позбавити Москву фінансових ресурсів для продовження агресії проти України.

Цей крок став першим масштабним пакетом фінансових санкцій адміністрації Трампа проти Росії з моменту його другого вступу на посаду президента США.

«Можливо, це стане тим, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів і припинити цю війну, або принаймні укласти припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне врегулювання», — висловив переконання Вітакер.

Після оголошення нових обмежень ціни на сиру нафту зросли, однак реакція ринку залишалася стриманою через невизначеність щодо того, наскільки жорстко Білий дім застосовуватиме санкції.

Втім, представник США при НАТО запевнив — це лише початок.

«У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них, яку він розігрує. Є ще багато інших», — додав Вітакер.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський вважає, що дії Дональда Трампа відкривають нові можливості для посилення санкційного тиску на Росію.

Ми раніше інформували, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном стане вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкційного тиску на Росію.