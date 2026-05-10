"Санкції дійшли до ботоксу": Путіна жорстко висміяли за жалюгідний вигляд на параді

Путін на параді 9 травня / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін, який з’явився на параді в Москві 9 травня, викликав жорстокі глузування через свій виснажений та пригнічений вигляд.

Про це пише видання Metro.

За словами спостерігачів, у кремлівського диктатора було перекошене «подушкоподібне» обличчя, горбкуватий філер, несиметричні щоки. Загалом його лице нагадувало танучий віск.

У моніторинговій групі «Кримський вітер» заявили: «Історія показує, що багато диктаторів помітно старіли перед падінням свого режиму або смерті. Вчені пов’язують це з хронічним стресом, параноїдальним страхом втратити владу та ізоляцією, що прискорює старіння організму».

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський назвав Путіна «глибоко наляканим, старіючим диктатором».

Український коментатор Антон Геращенко, опублікувавши зображення опухлих щік 73-річного Путіна, написав: «Обличчя „переможця“ та лідера „наддержави“. Здається, санкції дійшли навіть до ботоксу Путіна».

Противник російського президента Леонід Невзлін розцінив «скорочений» парад без військової техніки як символ послаблення хватки Путіна.

За його словами, Путін сам створив «становище, у якому головний ритуал зосереджений навколо одного старіючого чоловіка, що зменшується разом зі своїми здібностями».

«Режим побудований так, що питання його майбутнього перетворилося на питання здоров’я одного літнього чоловіка», — зауважив він.

Невзлін також зауважив, що в оточення Путіна обличчя теж були напружені та скорботні, їхній вираз не свідчив про ентузіазм чи святкування.

Окрім того, Путіна, як ніколи, тісно оточували співробітники служби безпеки.

«Охорона завжди присутня, це протокол, але такого вирування ще ніколи не було. Або сам Путін боїться, або його таким чином дратують і залякують, що призводить до того, що він стає боязким і параноїдальним. Він виглядає „самотнім та ізольованим“ у своїй бульбашці безпеки», — наголосив Невзлін.

Здоров’я Путіна — що відомо

Нагадаємо, щодо здоров’я російського диктатора Володимира Путіна, якому зараз 73 роки, останнім часом висловлюють різні, зокрема про хворобу Паркінсона або рак, які Кремль спростовує.

Минулого року журналісти отримали доступ до дуже особистих даних родича Путіна, зокрема його генетичного паспорта. Це дозволило відкрити деякі таємниці російського президента.

