АЗС «Лукойл» у Болгарії / © Associated Press

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Міністерство фінансів США подовжило дію генеральних ліцензій для закордонних активів підсанкційного російського «Лукойла» до квітня 2027 року. Ці ліцензії дозволяють операції із частиною закордонних активів нафтової компанії.

Про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

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За даними відомства, видані ліцензії охоплюють автозаправні станції «Лукойлу» за межами Росії, а також чотири болгарські компанії, серед яких нафтопереробний завод у Бургасі.

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Перша ліцензія стосується Lukoil International GmbH, що контролює закордонні активи російської нафтової компанії. Документ також поширюється на підприємства, у яких їй прямо або опосередковано належить щонайменше 50% акцій. Зокрема, йдеться про американські компанії Lukoil North America та Lukoil Americas Corporation.

Що передбачають ліцензії на закордонні активи «Лукойла»

Згідно з ліцензією, дозволяється придбання пального та інших товарів на АЗС «Лукойлу» за межами РФ. Також дозволені технічне обслуговування станцій, заходи для забезпечення їхньої безперебійної роботи та поступове припинення діяльності. В OFAC пояснили, що це рішення покликане мінімізувати негативний вплив санкцій на роздрібних споживачів.

Крім того, до дозволених операцій належать платежі постачальникам, орендна плата, страхові внески та виплата зарплати працівникам.

При цьому американська сторона заборонила переказувати кошти фізичним чи юридичним особам у Росії або на рахунки, відкриті в російських банках. Ліцензія також не дозволяє проводити операції за участю російських Центрального банку, Міністерства фінансів чи Фонду національного добробуту.

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Друга генеральна ліцензія стосується чотирьох болгарських активів «Лукойлу». Серед них — нафтопереробний завод Lukoil Neftohim Burgas, а також Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker. Дозвіл також охоплює дочірні компанії, у яких цим підприємствам належить від 50% акцій, однак не поширюється на інші активи групи, які перебувають під санкціями.

Як оцінює Reuters, послаблення стосуються приблизно 2000 АЗС «Лукойлу» в Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Північній Америці. Зокрема, близько 200 станцій працюють у Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсильванії, близько 600 — у Туреччині, а понад 300 — у Румунії. Водночас «Лукойл» залишається одним із провідних гравців роздрібного паливного ринку Молдови та Болгарії.

Нагадаємо, ще в січні повідомлялося, що американські компанії Chevron та Quantum Capital Group готують спільну пропозицію на суму 22 млрд дол. щодо купівлі міжнародних активів «Лукойлу». Ідеться про нафтопереробні заводи, податкові склади та понад 2000 АЗС. Угода потенційно мала підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка дозволила американським фірмам вести переговори з російською компанією.

До слова, за даними Reuters, адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден «тіньового флоту» Росії, щоб знизити рекордні світові ставки на морські перевезення нафти. Ініціатива передбачає дозвіл перевозити на таких танкерах непідсанкційну («легальну») нафту, зокрема з Перської затоки, за умови подання спеціальних заявок до Мінфіну США.

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Потенційна пом’якшувальна політика обговорюється на тлі нещодавнього тимчасового призупинення США санкцій щодо російського дизельного пального. Це рішення викликало жорстку критику з боку президента України Володимира Зеленського, європейських країн та американських сенаторів, які заявили, що такі кроки збільшують доходи РФ для фінансування війни.

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