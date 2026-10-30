Санкції не працюють: у російських дронах виявили британські мікрокомп’ютери

Британські мікрокомп’ютери знайшли в російських дронах / © MIL.IN.UA

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У російських ударних безпілотниках знайшли електронні компоненти британського виробництва. Йдеться про мікрокомп’ютери Raspberry Pi, які виявили під час дослідження уламків збитих російських апаратів.

Про це пише The Sun із посиланням на українську розвідку та радника президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

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Які британські деталі знайшли в російських дронах

За інформацією видання, українські фахівці виявили в уламках російських безпілотників мікрокомп’ютери компанії Raspberry Pi, що базується в Кембриджі. Вони входять до системи керування апаратами. Радник президента Владислав Власюк наголосив, що ця деталь трапляється в багатьох російських дронах і є однією з ключових.

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«Цей блок керування можна знайти в більшості дронів. Це одна з ключових деталей. Я справді очікував би від Raspberry Pi значно суворішого внутрішнього контролю — ретельної перевірки, кому вони продають свої компоненти», — заявив Власюк у коментарі The Sun.

Зокрема, в офіційній базі іноземних компонентів ГУР зазначений мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 Model B, який виявили в російському безпілотнику «Герань-4» у жовтні 2026 року. Виробником вказана британська компанія Raspberry Pi Ltd. Водночас The Sun повідомляє про демонстрацію зразків «Герань-4», «Герань-5» і ракети «Філін», у яких також використовуються іноземні компоненти. Це не означає, що Raspberry Pi встановлений у кожній із цих моделей.

29 жовтня радники президента Владислав Власюк і Сергій Бескрестнов («Флеш») показали представникам українських та іноземних медіа компоненти російських ракет і безпілотників. Серед представлених зразків були «Герань-4», «Герань-5», «Філін», «Калібр», Х-101 та інші види озброєння. За словами Власюка, майже вся електроніка в цих системах має іноземне походження: найбільше компонентів із Китаю, але є також деталі зі США та європейських країн.

Як британські компоненти потрапляють до Росії

За даними The Sun, електронні деталі надходять до Росії через сторонні компанії, після чого їх постачають російським підприємствам, які перебувають під санкціями. Такі схеми дають змогу використовувати у військовому виробництві продукцію іноземних виробників, попри міжнародні обмеження.

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У Raspberry Pi заявили, що засуджують незаконне потрапляння своєї продукції до Росії та вживають заходів для запобігання таким постачанням.

«Компанія розчарована доказами того, що її продукція потрапляє до Росії, і засуджує цю незаконну торгівлю. Компанія застосовує найсуворіші заходи, щоб запобігти цьому», — йдеться у відповіді виробника.

У британському Департаменті з питань бізнесу і торгівлі заявили виданню, що ставляться до тверджень української сторони «надзвичайно серйозно».

Владислав Власюк наголосив, що Росія значною мірою залежить від закордонних технологій, тому Україна наполягає на посиленні контролю за їхнім експортом і синхронізації санкцій між країнами. За його словами, необхідно не лише обмежувати постачання готових компонентів, а й виявляти та зупиняти компанії-посередники, через які вони потрапляють до російського військово-промислового комплексу.

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Іноземні компоненти в російських дронах — що відомо раніше

Проблема іноземних деталей у російському озброєнні не обмежується британською продукцією. Ще 15 жовтня журналісти The Insider викрили схему постачання китайських mesh-модемів для російських «Гераней» і «Гербер»: під час операції під прикриттям вони отримали від виробника рахунок на 500 пристроїв вартістю 2,87 млн доларів. Обладнання призначалося для російського військового заводу в Алабузі.

Через три дні з’явилися нові дані про американську електроніку в реактивних безпілотниках. Аналіз уламків «Герані-4» показав, що серед 105 ідентифікованих компонентів щонайменше 80 виготовили американські компанії — це понад 76% деталей бортового комп’ютера. Дослідники також виявили компоненти з Німеччини, Японії, Тайваню та інших країн.

Тим часом Росія нарощує виробництво реактивних безпілотників і намагається масштабувати випуск дешевих засобів ураження. 29 жовтня радник президента Сергій Бескрестнов повідомив, що РФ прагне виробляти десятки тисяч таких апаратів щороку, залучаючи кілька конструкторських бюро та численні підприємства. За його словами, розосередження виробництва має ускладнити знищення російських потужностей українськими ударами.

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