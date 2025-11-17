- Дата публікації
Санкції проти партнерів Росії — Трамп заявив про новий законопроєкт
Під обмеження попадуть країни, які допомагають Путіну вести війну.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження нових санкцій проти Росії, які зачеплять держави, що мають економічні відносини з Кремлем.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента США.
Як зазначає агенство, санкції стосуватимуться всіх країн, які ведуть торгівлю з Росією. Наразі підготовкою відповідного законопроєкту займається Республіканська партія США.
«Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, опинялася під дуже суворими санкціями», — сказав Трамп.
Хоча американський лідер наразі не розкрив конкретних деталей законопроєкту, він все ж натякнув на одну з країн, яка може опинитися у списку потенційних об’єктів санкцій.
Йдеться про Іран, який, за словами Трампа, також може потрапити до цього списку.
Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун у жовтні говорив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно підтримує його однопартієць Ліндсі Грем. Законопроєкт дозволить Трампу ввести мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії і не підтримують Україну. Це стосується, зокрема, основних споживачів нафти і газу з РФ, таких як Китай та Індія.
Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.
Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».
Трамп також нагадав, що що йому нібито вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит. Водночас американський лідер пояснив, чому цей метод не діє з Путіним.