Президент США Дональд Трамп заявив про можливе запровадження нових санкцій проти Росії, які зачеплять держави, що мають економічні відносини з Кремлем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента США.

Як зазначає агенство, санкції стосуватимуться всіх країн, які ведуть торгівлю з Росією. Наразі підготовкою відповідного законопроєкту займається Республіканська партія США.

«Як ви знаєте, я запропонував, щоб будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, опинялася під дуже суворими санкціями», — сказав Трамп.

Хоча американський лідер наразі не розкрив конкретних деталей законопроєкту, він все ж натякнув на одну з країн, яка може опинитися у списку потенційних об’єктів санкцій.

Йдеться про Іран, який, за словами Трампа, також може потрапити до цього списку.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун у жовтні говорив, що готовий винести на голосування законопроєкт, який давно підтримує його однопартієць Ліндсі Грем. Законопроєкт дозволить Трампу ввести мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії і не підтримують Україну. Це стосується, зокрема, основних споживачів нафти і газу з РФ, таких як Китай та Індія.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що передумав брати участь у саміті, зазначивши, що розчарований темпами переговорів з Росією. Також Трамп запровадив нові санкції про Росії.

Володимир Путін гнівно відреагував на нові обмеження, назвавши їх «недружнім актом».

Трамп також нагадав, що що йому нібито вдалося припинити вісім воєн у світі за допомогою мит. Водночас американський лідер пояснив, чому цей метод не діє з Путіним.