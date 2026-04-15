Санкції США проти РФ повертаються, але є нюанс: що Трамп дозволив «Лукойлу»

Лукойл / © Associated Press

Адміністрація США продовжила дію винятків із санкцій, які дозволяють російській компанії «Лукойл» і далі працювати за межами РФ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Йдеться про роздрібні автозаправні станції компанії — близько 2 тисяч об’єктів у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці. Виняток діятиме щонайменше до 29 жовтня.

«Лукойл» також володіє мережею АЗС у США — зокрема у штатах Нью-Джерсі, Пенсильванія та Нью-Йорк. Компанія залишається одним із ключових гравців на ринку пального в окремих країнах Європи, зокрема в Молдові, Болгарії, Туреччині та Румунії.

Окрім цього, Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє окремі операції з нафтопереробними активами компанії, зокрема з підприємством «Лукойл Нафтохім Бургас» у Болгарії — найбільшим НПЗ на Балканах.

Таким чином, попри загальний санкційний тиск, окремі елементи діяльності російських нафтових компаній за кордоном залишаються дозволеними.

Санкції США проти Росії — останні новини

США останнім часом знову посилюють санкційний тиск на російський нафтовий сектор, поступово відмовляючись від частини тимчасових послаблень.

Раніше Вашингтон дозволяв обмежені винятки, щоб уникнути різкого зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході та ризиків для постачання через Ормузьку протоку.

Однак такі кроки викликали критику союзників, які вважають, що послаблення санкцій фактично допомагають Росії фінансувати війну проти України.

Водночас США змушені балансувати між санкційною політикою та стабільністю світового енергоринку. Саме тому окремі винятки — зокрема для роботи активів російських компаній за кордоном — продовжують діяти.

Ціни на нафту і фактор війни

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході світові ціни на нафту різко зросли, перевищивши позначку $100 за барель.

За даними міжнародних агентств, російська нафта Urals подорожчала до понад $100 за барель, що значно перевищує закладені в бюджет РФ показники. Таке зростання пов’язують із перебоями постачання та обмеженням руху суден через Ормузьку протоку.