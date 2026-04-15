Видобуток нафти / © Getty Images

Санкції США проти російської нафти знову діють у повному обсязі після тимчасового послаблення у березні.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua у політичних колах.

У березні Міністерство фінансів США дозволило обмежені винятки. Вони стосувалися російської нафти, яка вже перебувала в дорозі. Тоді у Вашингтоні наголошували, що цей крок є короткостроковим і діятиме до 12 квітня.

Втім, послаблення не досягли головної мети — зниження світових цін на нафту.

Водночас США продовжили окремі винятки з санкцій. Зокрема, дозволено подальшу роботу автозаправних станцій російської компанії «Лукойл» за межами РФ до кінця жовтня.

Йдеться приблизно про 2 тисячі АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.

Крім того, Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє окремі операції з нафтопереробними активами «Лукойлу» в Болгарії, зокрема з підприємством «Лукойл Нафтохім Бургас» — найбільшим НПЗ на Балканах.

Санкції США проти Росії — останні новини

Останнім часом США посилюють санкційний тиск на російський нафтовий сектор, поступово відмовляючись від тимчасових послаблень.

Раніше Вашингтон дозволяв обмежені винятки, щоб уникнути різкого зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході та ризиків для постачання через Ормузьку протоку.

Втім, такі кроки викликали критику союзників, які вважають, що послаблення санкцій допомагають Росії фінансувати війну проти України.