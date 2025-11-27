Росія змінила тактику дронової війни: на що тепер робить ставку Москва

Російські дрони / © ТСН

Поки світ обговорює гіпотетичні мирні угоди, реальність на фронті між Росією та Україною невпинно трансформується: війна перетворилася на титанічне змагання дронових армій, де ключ до перемоги лежить у здатності забезпечити постійне та масове постачання новітніх безпілотних систем.

Про це пише Forbes.

Російські війська, які раніше робили ставку на одноразові ударні FPV-дрони, тепер помітно зміщують акцент у бік багаторазових ударних та оборонних платформ. Це вимушена відповідь на зростаючий попит на високотехнологічні безпілотники та проблеми з постачанням критичних компонентів.

Росія робить ставку на важкі багаторазові дрони

Після років використання одноразових FPV-дронів Росія почала активно розгортати більш універсальні системи. Одним із таких нових зразків став гексакоптер «Нічна відьма», який, згідно з відео у соцмережах, здатен скидати до чотирьох боєприпасів, має вантажопідйомність 20 кг, 40 хвилин польоту та обладнаний тепловізорами, стійкою до перешкод навігацією й оптичним зумом.

Ще одна новинка — квадрокоптер «Бульдог-13». Про нього відомо менше, але він має 4-кілограмове корисне навантаження, модульні ударні пакети та електроніку, яка дозволяє протидіяти українським засобам радіоперешкод.

Перехід до багаторазових систем дає російській армії можливість інтегрувати кращі сенсори та обчислювальні модулі, підвищуючи точність атак. Проте є і мінус: дрони мають повертатися на базу, що зменшує ефективний час їх роботи над ціллю.

Новий захист РФ від українських FPV

Росія також удосконалює дрони-перехоплювачі, які використовує для боротьби з українськими апаратами. Якщо раніше такі системи були одноразовими — таран і вибух — то тепер з’являються багаторазові моделі.

Деякі з них використовують імпровізовані засоби ураження: на одному відео перехоплювач збиває український дрон банкою тушкованки. Інші — значно просунутіші, оснащені зарядженими стрижнями, що передають електричний імпульс і здатні пошкодити кілька цілей одразу.

У нових перехоплювачах активно застосовується штучний інтелект для виявлення та супроводу цілей — а отже, їхня ціна зростає, роблячи багаторазовість економічно необхідною.

Чому РФ переходить на багаторазові дрони

Зміна підходу пояснюється двома ключовими факторами:

Попит: українська ППО та РЕБ ускладнюють роботу простих FPV-дронів, тож російські війська потребують дорожчих датчиків, кращої навігації та автономних систем ухвалення рішень. Втрачати такі компоненти в одноразових дронах стає неприйнятно.

Пропозиція: західні санкції обмежили доступ РФ до передової електроніки. Ударні по російських заводах дронів ускладнили виробництво. Країна дедалі більше залежить від китайського імпорту, який не завжди стабільний.

У цих умовах багаторазові дрони стають не лише тактичним, а й економічним виходом.

Технологічне суперництво

Війна між Росією та Україною дедалі більше визначається технологічним суперництвом. Обидві сторони шукають способи створити швидші, точніші та дешевші платформи.

Росія вже робить ставку на багаторазові системи. Україна, яка стикається зі схожими викликами з постачанням електроніки, може піти тим самим шляхом.

