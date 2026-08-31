Санкційний наступ США на Іран провалюється: Китай та союзники ігнорують погрози Вашингтона

Прапор Ірану / © Reuters

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Спроба США посилити економічний тиск на Іран наразилася на опір його ключових торговельних партнерів.

Про це інформує Bloomberg.

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Країни, які підтримують торговельні зв’язки з Іраном, не поспішають виконувати погрози США щодо нових жорстких санкцій. За даними видання, американська спроба посилити економічний тиск на Тегеран наразі не дає очікуваного ефекту через позицію Китаю та небажання інших партнерів Ірану згортати торгівлю.

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Як зазначає видання, міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив про початок масштабного економічного тиску на Тегеран, метою якого є припинення війни. Американський чиновник порівняв цей план із висадкою союзників у Нормандії 1944 року.

Втім, на практиці ключові держави регіону не продемонстрували готовності змінювати свої відносини з Іраном.

Зокрема, відділення іранських банків в Об’єднаних Арабських Еміратах, серед яких Bank Melli, продовжують працювати у звичному режимі.

Також без змін здійснюються комерційні авіарейси між Іраном, Туреччиною, ОАЕ, Азербайджаном, Росією та Китаєм.

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Пакистан своєю чергою заявив, що не зобов’язаний виконувати односторонні американські обмеження, тому продовжує сухопутну торгівлю з Іраном.

Наприкінці тижня США також оголосили про намір запровадити обмеження щодо філій єгипетського Banque Misr в ОАЕ. Однак аналітики вважають цей крок недостатньо потужним для того, щоб суттєво вплинути на Іран.

«Оскільки війна перевищує шестимісячну позначку, публічні дії, вжиті Міністерством фінансів цього тижня, не відповідають ажіотажу», — сказав колишній чиновник Міністерства фінансів США Алекс Зерден.

Китай як головна перешкода

Найскладнішим питанням для адміністрації США залишається позиція Пекіна.

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Для того щоб санкційний тиск справді завдав Ірану серйозної шкоди, Вашингтону довелося б зачепити Китай — головного покупця іранської нафти. Наразі, за даними Bloomberg, на Китай припадає близько 90% експорту іранської нафти.

Однак Пекін уже дав зрозуміти, що не має наміру згортати торгівлю з Тегераном, попри тиск із боку США.

Спроба поширити санкції на китайські фінансові установи, своєю чергою, може спровокувати масштабну відповідь Пекіна та створити ризики для глобальної фінансової системи.

«Не можна розв’язати змістовну економічну війну проти Ірану, ігноруючи при цьому єдину країну, яка поглинає 90% його експорту нафти», — наголосив генеральний директор платформи даних China Beige Book Ліланд Міллер.

Експерти також сумніваються, що Вашингтон зможе змусити Іран капітулювати виключно за допомогою односторонніх обмежень.

«Ідея про те, що Іран можна нокаутувати таким чином, є абсурдною — це не зрушить справу з місця. Занадто багато учасників, і це занадто винагороджує залучених людей», — зазначив головний радник DBM Consulting Стівен Феллон.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

Ми раніше інформували, що близько 40 танкерів пройшли через Ормузьку протоку, перевізши приблизно 16 млн барелів нафти, повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американських чиновників.

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