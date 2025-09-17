Санкційний розбрат: чому США і Європа не можуть узгодити тиск на РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

Європейські уряди тиснуть на Дональда Трампа, щоб той запровадив посилені санкції проти Росії. У відповідь він в черговий раз змінив сценарій, закликавши їх припинити закупівлі російської нафти та запровадити тарифи проти Індії та Китай.

Про те, як США і Європа не можуть дійти згоди щодо тиску проти РФ, пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, зараз європейські лідери намагаються знайти відповідь на вимогу Трампа. Цього тижня вони відклали запропонований пакет санкцій проти Росії, щоб з’ясувати, як його посилити.

Після розмови з президентом у вівторок, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нова пропозиція щодо санкцій вдарить по банківському сектору Росії додатковими обмеженнями та покарає її криптовалютні ринки та енергетичний сектор.

Крім того, Трамп закликав Європу використовувати заморожені російські активи, які утримуються в Бельгії з початку вторгнення Москви в Україну. Європейці розглядають способи використання цих активів для підтримки Києва, оскільки раніше не хотіли використовувати їх через побоювання завдати шкоди репутації блоку як центру надходження світового капіталу.

Пошуки Європою відповідей на виклик Трампа наочно демонструють труднощі, з якими стикається цей блок із 27 країн у координації відповіді на агресивно налаштовану Росію після того, як США припинили пряму військову допомогу Україні.

На думку WSJ, це також показує, як мало інструментів мають або готові використовувати ці країни, щоб завдати болю Москві. Раунди санкцій ЄС не підірвали російську військову машину, а європейська обіцянка придбати американську зброю для допомоги Києву зіткнулася із затримками у виконанні. Деякі країни блоку все ще залежать від російської нафти та газу.

Деякі європейські дипломати стверджують, що Трамп висунув свої вимоги, знаючи, що ЄС їх не виконає, що дозволило б йому уникнути більшого економічного тиску на Росію.

Прислухатися до заклику Трампа запровадити жорсткі санкції проти Китаю та Індії та повністю припинити закупівлю російської нафти — непросте завдання для Європи.

Фон дер Ляєн заявила, що наполягатиме на тому, щоб ЄС пришвидшив свій план щодо припинення імпорту російської нафти та газу до 2027 року, але будь-який крок щодо припинення імпорту енергоносіїв зіткнеться з Угорщиною та Словаччиною, які дуже залежать від російського імпорту.

Проте тісні зв’язки прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Трампом можуть зробити його більш податливим до тиску Вашингтона. Більші економіки, такі як Німеччина, Франція та Італія, також купують російські енергоносії.

ЄС виключив можливість застосування мит проти Індії та Китаю. Він вважає за краще вводити санкції проти компаній та осіб, які порушують введені ним обмеження, а не використовувати мита для тиску на інші країни, як це зробив Трамп.

Очікується, що низка китайських компаній потраплять під новий пакет санкцій. Цього літа ЄС ввів санкції проти великого індійського нафтопереробного заводу, хоча нові санкції проти індійських компаній малоймовірні, оскільки Брюссель прагне укласти угоду про вільну торгівлю з Індією.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти РФ без згоди Трампа.