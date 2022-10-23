"Саша, тікай быстрее": з'явилися кадри з відеореєстратора моменту падіння російського Су-34 на багатоповерхівку в Єйську

В Мережу потрапили кадри падіння російського літака на багатоповерхівку в місті Єйськ.

Російські пабліки оприлюднили відео, на якому відеореєстратор зафіксував падіння російського винищувача Су-34, який летів бомбити Україну, на багатоповерхівку в місті Єйськ.

Кадри поширюють в телеграм-каналах.

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На відео, яке зафіксував відеореєстратор видно, як літак на швидкості таранить будинок.

Люди, які в цей момент їдуть дорогою повз багатоповерхівку, побаченим шоковані.

"Саша, тікай быстрее. Люди, люди, не збий никого", - говорить пасажирка водієві.

Нагадаємо, що в російському місті Єйськ ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак. За офіційними даними того дня, четверо людей загинули, ще 25 постраждали.

Пізніше стало відомо, що загиблих уже шестеро, а 27 зазнали поранень. Кілька людей зникли безвісти.

Також в Мережі з’явилося відео падіння Су-34 в Єйську. Пілот винищувачва заперечив, що його збили.

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