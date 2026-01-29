Саудівська Аравія та ОАЕ відмовили США в ударах по Ірану зі своєї території

Прапор Саудівської Аравії / © Associated Press

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати окреслили свою позицію щодо ймовірної ескалації напруженості навколо Ірану.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання, обидві країни відмовилися надати Сполученим Штатам свою територію та повітряний простір для можливих ударів по Ірану. Рішення стосується як авіаційних операцій, так і використання військової інфраструктури.

Зазначається, що йдеться про ключових союзників Вашингтона в Перській затоці, позиція яких стала важливим чинником для регіональної безпеки та можливого розвитку подій.

Видання нагадує, що у 2019 році Іран завдав удару по нафтових об’єктах Саудівської Аравії, що спричинило значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Саме цей досвід, за даними джерел, змушує Ер-Ріяд і Абу-Дабі побоюватися повторних атак з боку Тегерана.

Окрему загрозу, за інформацією журналістів, становить активність союзних Ірану угруповань у регіоні, які можуть вдатися до асиметричних дій у разі конфлікту.

«Країни затоки не хочуть ставати мішенню у можливому конфлікті», — зазначають джерела.

Аналітики, опитані виданням, вважають, що така позиція Саудівської Аравії та ОАЕ ускладнює планування потенційних дій Білого дому, однак повністю не унеможливлює їх.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану та пригрозив значно жорсткішою атакою у разі відмови Тегерана від переговорів щодо ядерної програми.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати направляють до Ірану ще одну «армаду» військових кораблів.