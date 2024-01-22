Саудівська Аравія готова визнати державу Ізраїль за однієї умови: деталі

Палестинці прагнуть створити державу, яка б включала Газу, окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан і анексований Східний Єрусалим — території, які Ізраїль захопив у війні на Близькому Сході 1967 року.

Головний дипломат Саудівської Аравії заявив, що королівство не нормалізує відносини з Ізраїлем і не сприятиме відновленню Гази без надійного шляху до палестинської держави, що є неприйнятним для ізраїльського уряду.

Про це пише Associated Press.

Для Ізраїлю це неприпустимо

Зауваження принца Фейсала бін Фархана в інтерв'ю CNN, яке вийшло в ефір в неділю, 21 січня, були одними з найбільш відвертих з боку офіційних осіб Саудівської Аравії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який стикається зі зростаючим внутрішнім тиском через долю ізраїльських заручників, включаючи гнівний протест на засіданні парламентського комітету 22 січня, відкинув палестинську державність і описав плани безстрокового військового контролю над Сектором Гази.

Суперечка про майбутнє Гази — в той час як війна триває і кінця їй не видно — зіштовхує Ізраїль зі своїм головним союзником, Сполученими Штатами, а також з більшістю міжнародної спільноти, і є головною перешкодою для будь-яких планів повоєнного управління або відновлення збіднілого прибережного анклаву, в якому проживає 2,3 мільйона палестинців.

До нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, який спровокував війну, США намагалися укласти історичну угоду, за якою Саудівська Аравія нормалізувала б відносини з Ізраїлем в обмін на американські гарантії безпеки, допомогу у створенні цивільної ядерної програми та прогрес у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

У вересні Нетаньягу заявив, що Ізраїль знаходиться на “порозі” такої угоди.

В інтерв'ю програмі “Fareed Zakaria GPS” на CNN ведучий запитав: “Ви однозначно стверджуєте, що якщо не буде надійного і незворотного шляху до палестинської держави, то не буде нормалізації відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем?”.

“Це єдиний шлях, який принесе нам користь, — відповів принц Фейсал. — Тому, так”.

Раніше в інтерв'ю на запитання, чи буде багата на нафту Саудівська Аравія фінансувати відновлення Гази, де наступ Ізраїлю призвів до безпрецедентних руйнувань, принц Фейсал дав схожу відповідь: “До тих пір, поки ми будемо мати справу з Ізраїлем, це буде вигідно. Якщо ми зможемо знайти шлях до вирішення ... тоді ми можемо говорити про що завгодно. Але якщо ми просто повернемося до статус-кво до 7 жовтня, таким чином, щоб підготувати нас до чергового раунду, як ми бачили в минулому, ми не зацікавлені в цій розмові”.

Палестинці прагнуть створити державу, яка б включала Газу, окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан і анексований Східний Єрусалим — території, які Ізраїль захопив у війні на Близькому Сході 1967 року.

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею, а Західний берег річки Йордан — історичним і біблійним серцем єврейського народу. Він побудував десятки поселень на обох територіях, в яких проживають сотні тисяч єврейських поселенців. Останній з кількох раундів мирних переговорів провалився майже 15 років тому.

На зустрічі, присвяченій війні, міністри закордонних справ Європейського Союзу заявили, що створення палестинської держави є єдиним способом досягнення миру, і висловили стурбованість тим, що Нетаньягу відкидає цю ідею.

Понад 25 тисяч людей загинули в Газі

Нинішня війна між Ізраїлем і ХАМАСом — п'ята і, безумовно, найсмертоносніша — почалася, коли палестинські бойовики прорвали ізраїльську оборону і вчинили безчинства в кількох прилеглих населених пунктах, вбивши близько 1200 осіб, переважно цивільних, і взявши в заручники близько 250 осіб.

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За даними Міністерства охорони здоров'я на території, підконтрольній ХАМАСу, в результаті наступу Ізраїлю в Газі загинуло щонайменше 25 295 палестинців і понад 60 000 отримали поранення. Міністерство не робить різниці між цивільними особами і комбатантами, але стверджує, що близько двох третин загиблих — жінки і діти.

Медики повідомили про запеклі бої в південному місті Хан-Юніс, кажучи, що десятки загиблих і поранених були доставлені в міську лікарню імені Насера, яка вже переповнена. Сім'ї тікали на південь, до районів, вже заповнених сотнями тисяч переміщених осіб.

Ізраїльські військові заявляють, що вбили близько 9000 бойовиків, не надаючи доказів, і покладають відповідальність за велику кількість жертв серед цивільного населення на ХАМАС, оскільки вони розміщують бойовиків, тунелі та іншу інфраструктуру бойовиків у густонаселених житлових кварталах.

Близько 85% жителів Гази покинули свої домівки, шукаючи притулку на півдні, оскільки Ізраїль продовжує наносити удари по всіх частинах обложеного анклаву. Представники ООН заявляють, що кожна четверта людина в Газі голодує, оскільки бойові дії та ізраїльські обмеження перешкоджають доставці гуманітарної допомоги.

Війна також призвела до зростання напруженості в усьому регіоні: підтримувані Іраном угруповання в Лівані, Сирії, Іраку та Ємені атакують ізраїльські та американські об'єкти.

Нетаньягу під тиском

Нетаньягу пообіцяв продовжувати наступ до “повної перемоги” над ХАМАСом і повернути всіх заручників, що залишилися, після того, як майже половина з них була звільнена в рамках угоди про припинення вогню в листопаді.

Але ізраїльтяни все більше розходяться в думках щодо того, чи можливо зробити і те, і інше.

Вважається, що ХАМАС утримує заручників у тунелях глибоко під землею і використовує їх як щит для своїх лідерів. Ізраїль успішно звільнив лише одного заручника, в той час як ХАМАС стверджує, що кілька заручників загинули під час ізраїльських авіаударів або під час невдалих рятувальних операцій. Ці заяви не можуть бути підтверджені незалежними джерелами.

У понеділок десятки членів сімей заручників увірвалися на засідання комітету в ізраїльському парламенті, вигукуючи: “Ви не будете сидіти тут, поки вони там помирають!”.

Деяких з них довелося фізично стримувати, оскільки вони кричали на депутатів, і принаймні одну людину вивели з зали. Засідання було ненадовго перерване, але згодом його відновили.

Родичі заручників, а також інші протестувальники розбили наметове містечко біля резиденції Нетаньягу в Єрусалимі і пообіцяли залишатися там доти, доки не буде досягнута угода про повернення решти заручників додому. Інші протестувальники закликали до нових виборів.

ХАМАС заявив, що звільнить більше полонених лише в обмін на припинення війни і звільнення тисяч палестинських в'язнів. Нетаньягу виключив таку угоду.

Багаторічний прем'єр-міністр, чия популярність різко впала з 7 жовтня, стикається з тиском з боку США, які вимагають від нього перейти до більш точних військових операцій і зробити більше для сприяння гуманітарній допомозі.

Але правляча коаліція Нетаньягу залежить від ультраправих партій, які хочуть посилити наступ, заохотити “добровільну” еміграцію сотень тисяч палестинців з Гази і відновити там єврейські поселення.

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