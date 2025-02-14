Саудівська Аравія хоче організувати зустріч лідерів США та Росії: подробиці

Саудити також нагадали, що їхня країна з самого початку війни виступала за мирне врегулювання конфлікту.

Саудівська Аравія готова стати платформою для переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії після телефонної розмови лідерів США та Росії, яка відбулася 12 лютого.

У МЗС Саудівської Аравії наголосили, що підтримують будь-які дипломатичні ініціативи, які можуть допомогти припинити війну між Росією та Україною.

Принц Мухаммед бін Салман ще 3 березня 2022 року заявив про готовність сприяти переговорам між Києвом і Москвою. Відтоді Саудівська Аравія організувала кілька зустрічей, зокрема міжнародну конференцію в Джидді, на якій обговорювали можливі сценарії припинення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді України Оленою Зеленською найближчим часом відвідає Саудівську Аравію.

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