Саудівська Аравія може залишити РФ без грошей на війну: деталі від Politico

Саудівська Аравія може втілити стратегію, яка спровокує падіння цін на нафту. Це стане поганою звісткою для Путіна.

Росія залишиться без грошей на підтримку своєї воєнної економіки, якщо Саудівська Аравія втілить свої плани щодо збільшення видобутку нафти задля повернення частки ринку.

Про це йдеться у статті видання Politico.

Саудівська Аравія дедалі більше розчаровується через те, що інші країни, які видобувають нафту, не можуть ефективно скоординувати скорочення постачання для підвищення цін до приблизно 100 дол. за барель (наразі ціна становить близько 70 дол.).

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Експерти вважають, що відповіддю Саудівської Аравії може стати збільшення експорту нафти. Це дозволить їй захопити більшу частку ринку та отримати більше прибутку, навіть якщо ціни падатимуть.

Ця стратегія може спровокувати падіння цін на нафту і, відповідно, стати поганою звісткою для президента Росії Володимира Путіна. Можливий крок Саудівської Аравії становить "величезний ризик" для російського бюджету, оскільки РФ надто залежна від нафтових доходів. І це лише один із кількох непередбачуваних факторів, як-от президентські вибори у США.

За словами російського енергетичного аналітика з Норвегії Михайла Крутіхіна, у Саудівській Аравії "чудово розуміють, що російські компанії не виконують вимоги про скорочення видобутку, тому будують свої плани".

Економістка та співробітниця Carnegie Endowment for International Peace Олександра Прокопенко погодилася, що ставки для Кремля дуже високі.

"За поточних валютних курсів падіння цін на нафту на 20 доларів призведе до втрати 1,8 трильйона рублів (20 мільярдів доларів) доходів. Це приблизно 1 відсоток ВВП Росії", – пояснила економістка

"Уряд буде змушений обирати між скороченням витрат – що малоймовірно під час війни – або ж погодитися на інфляційний тиск і дуже високі відсоткові ставки", – додала Прокопенко.

За даними Міністерства фінансів РФ, попри західні санкції прибутки держави від видобутку викопного палива зросли на 41% лише за перше півріччя 2024 року.

До слова, Росія планує збільшити свій оборонний бюджет 2025 року майже на 30% – до 13,5 трлн руб. (145 млрд дол.).

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