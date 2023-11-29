Саудівська Аравія пропонує Ірану інвестиції в обмін на обмеження підтримки ХАМАС – Bloomberg

Чи згадувалася у переговорах підтримка Іраном агресії РФ проти України, видання не повідомляє.

Саудівська Аравія запропонувала Ірану посилити співпрацю та інвестувати в його підсанкційну економіку, якщо Тегеран не дозволить своїм регіональним сателітам перетворити війну Ізраїлю та ХАМАС на ширший конфлікт.

Про це пише Bloomberg з посиланням на арабських і західних офіційних осіб.

За інформацією джерел видання, ця пропозиція була надіслана безпосередньо та різними способами після нападу ХАМАС на Ізраїль минулого місяця.

Можливість глибшої взаємодії також виникла під час зустрічі між президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та спадковим саудівським принцом Мохаммедом ібн Салманом під час саміту в Ер-Ріяді у листопаді, присвяченому війні в Газі. Раїсі був одним з перших лідерів, з якими саудівський наслідний принц спілкувався після атаки ХАМАС на Ізраїль.

Крім того, Вашингтон співпрацює з Саудівською Аравією та іншими її арабськими союзниками, щоб зупинити Тегеран у "озброєнні" та розширенні конфлікту. Йдеться про збройні групи від Лівану та палестинських територій до Іраку, Сирії і Ємену.

Хоча незрозуміло, наскільки серйозно Тегеран сприйняв ініціативи Ер-Ріяда, поки що регіональної війни вдалося запобігти. Саудівці та їхні арабські союзники все ще побоюються, що загроза можлива, якщо Ізраїль продовжить свою військову кампанію зі знищення ХАМАС.

У виданні зауважують, що Іран і Саудівська Аравія давно змагаються за те, щоб бути головною геополітичною силою на Близькому Сході.

За інформацією Bloomberg, спадковий принц Мохаммед ібн Салман зосереджується на деескалації з Іраном. Під час своїх зустрічей з офіційними особами Ірану він та його помічники також висловлювали занепокоєння Саудівської Аравії щодо підтримки Іраном збройних груп в арабському світі, водночас розповідаючи про переваги співпраці.

Чи згадувалася у переговорах підтримка Іраном агресії РФ проти України, видання не повідомляє.

Раніше США закликали Іран припинити агресію в регіоні та допомогу Путіну у війні проти України.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС розпочав масовану ракетну атаку та наземне вторгнення до Ізраїлю.

У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію у Секторі Гази. Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ізраїльські війська не покинуть Сектор Гази, доки всі заручники не будуть повернуті до Ізраїлю.

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