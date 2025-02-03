Стало відомо, в якій країні можуть зустрітись Трамп і Путін

Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним для обговорення ситуації в Україні.

Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця для проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили джерела агентства Reuters, ознайомлені з перебігом переговорів.

Дональд Трамп пообіцяв, що покладе кінець війні в Україні найближчим часом і готовий провести зустріч з Путіним. Путін, своєю чергою, привітав Трампа та висловив бажання зустрітися, аби обговорити ситуацію в Україні та питання енергетики.

У РФ деякі офіційні особи неодноразово заявляли, що не мають прямих контактів із США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом та Путіним, яка може передувати зустрічі пізніше цього року. Однак джерела, які говорили анонімно, повідомили, що високопосадовці РФ останніми тижнями відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ. В Росії існує певний спротив цій ідеї, оскільки дипломати та співробітники розвідки вказують на тісні військові та силові зв’язки Саудівської Аравії та ОАЕ зі США.

Саудівська Аравія та ОАЕ не дали коментарів, а Кремль також відмовився від заяв. Проте як Трамп, так і Путін налагодили теплі стосунки з лідерами цих країн. Трамп заявив, що його адміністрація планує зустрічі та переговори з різними сторонами, зокрема з Україною та Росією. Прессекретар Кремля Дмитро Песков підтвердив, що такі контакти "очевидно планувалися".

Особливу увагу привертає роль Саудівського спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана, який став першим іноземним лідером, з яким Трамп поговорив після вступу на посаду. Трамп позитивно схарактеризував принца як "фантастичного хлопця" під час своєї промови на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Своєю чергою, Путін висловив подяку Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну полоненими між США та Росією з часів холодної війни, коли відвідував Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що майже два тижні після інавгурації Трампа, Білий дім не розпочав діалог із Кремлем. Москва заявляє про готовність до переговорів, але зазначає відсутність "сигналів" з боку США.

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