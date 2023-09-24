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Саудівська Аравія в ООН закликала припинити російсько-українську "кризу" та запропонувала посередництво

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Саудівська Аравія в ООН закликала припинити російсько-українську "кризу" та запропонувала посередництво

Саудівська Аравія заявила про готовність докладати посередницькі зусилля між РФ та Україною / Фото: Associated Press

Королівство вчергове закликало до досягнення мирного врегулювання.

Саудівська Аравія заявила про готовність докладати посередницькі зусилля з метою досягнення мирного врегулювання російсько-української кризи.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на міністра закордонних справ Саудівської Аравії Файсала Бін Фархана Аль-Сауда, який виступив під під час загальних дебатів 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Щодо російсько-української кризи, то Королівство в черговий раз закликає до припинення цієї кризи, обмеження її негативних наслідків для безпеки та стабільності у всьому світі. Королівство наголошує на необхідності докладати всіх можливих зусиль для припинення цієї кризи та вирішення суперечок мирним шляхом, повазі до принципів міжнародного права та прагненні до збереження безпеки та інтересів усіх", - сказав він.

Міністр наголосив, що Саудівська Аравія у межах підтримки спрямованих на встановлення миру міжнародних зусиль надала свої добрі послуги задля звільнення полонених різних національностей, а також запросила Україну взяти участь у саміт Ліги арабських держав у Джидді.

За його словами, на початку серпня 2022 року Саудівська Аравія приймала зустріч радників з питань національної безпеки та представників понад 40 країн і міжнародних організацій.

"Королівство підтверджує свою готовність продовжувати прикладати посередницькі зусилля між двома сторонами кризи", - сказав принц Файсал бін Фархан Аль Сауд.

Нагадаємо, США прагнуть укласти “велику угоду” на Близькому Сході щодо нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

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Дата публікації
Перегляди
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