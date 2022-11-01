Саудівська Аравія заявила, що Іран невдовзі нападе на неї та Ірак: у США стурбовані

Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил.

Влада Саудівської Аравії попередила США, що Іран планує найближчим часом напасти на неї та Ірак задля відволікання свого населення від антиурядових протестів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців королівства та американських чиновників.

Так, саудівська сторона відправила до США власні розвідувальні дані з підтвердженнями планів Ірану. Згідно з цими даними, Іран планує напасти як на королівство, так і на іракське місто Ербіль.

Також читайте Іран є співучасником агресії Росії проти України - Подоляк

Тож Саудівська Аравія, США та кілька інших сусідніх держав підвищили рівень боєготовності своїх збройних сил. В американській Раді нацбезпеки сказали, що стурбовані інформацією та готові до відповіді на напад з боку Ірану.

"Ми стурбовані картиною загрози та перебуваємо в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з саудитами. Ми без жодних сумнівів діятимемо на захист наших інтересів та партнерів в регіоні", – розповіло одне з джерел видання.

Зауважимо, що від кінця вересня Іран почав атакувати північний Ірак. Країна запустила десятки балістичних ракет і безпілотників. Один із дронів збили американські військові, адже той летів до Ербіля, де базуються війська США.

Іран причиною своїх атак вказував спалах протестів на своїй території, організованих нібито курдськими сепаратистськими угрупованнями, що базуються в Ербілі.

Тегеран також загострював конфлікт із Саудівською Аравією. Іран звинувачував королівство, а також США та Ізраїль у підбурюванні до протестів проти влади на своїй території.

Нагадаємо, Іран планує передати Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, серед яких ракети та дрони.

Як уточнили в українській розвідці, на початку листопада Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Росія планує доставити до північних кордонів України іранські балістичні ракети, проти яких держава не має ефективного захисту.

Злочинна співпраця - Іран готується надіслати Росії тисячу безпілотників та ракет

Читайте також: