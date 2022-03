Save Ukraine - #StopWar: Україну на благодійному марафоні підтримали політичні лідери багатьох країн світу

27 березня відбувся міжнародний благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar, який обʼєднав практично весь світ і зібрав понад 50 учасників, серед яких музиканти, волонтери, спортсмени, громадські активісти та політичні лідери багатьох країн світу.

До глядачів звернулись президент України Володимир Зеленський, президент Республіки Польща Анджей Дуда, Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала, президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Румунії Клаус Йоганніс, прем’єр-міністр Словенії Янез Янша, прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Вопке Хукстра, федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен, федеральний канцлер Республіки Австрія Карл Негаммер, президент Республіки Албанія Ілір Мета, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Естонії Алар Каріс, президент Мальти Джордж Велла, президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, прем'єр-міністр Республіки Болгарія Кіріл Петков, президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс, президент Республіки Гватемала Алехандро Йаматеї, президент Словацької Республіки Зузана Чапутова, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола.

Крім того, зі своїми зверненнями виступили Володимир та Віталій Кличко, модель та письменниця Мей Маск, олімпійські чемпіони, тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк, гімнастка Лілія Підкопаєва, футбольна легенда Андрій Шевченко, актор Еліас Райхерт, кінорежисер Володимир Мула, футболіст Роман Безус.

Їхні виступи підтримали всесвітньо відомі артисти Sting, Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Idina Menzel, Nino Katamadze та інші. Україну ж представлятимуть більше 20 артистів, серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, ДахаБраха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Артем Пивоваров, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші. Ведучими заходу стануть Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко.

Також за час підготовки телемарафону було зібрано величезну кількість відеоматеріалів та звернень на підтримку України, які також будуть поширені на каналі.

Трансляція ефіру здійснювалась із Варшави на базі польського телеканалу TVP. Завдяки мовникам із багатьох країн і всіх континентів світу забезпечувалась ретрансляція на своїх локальних каналах, серед них: Естонія (ERR), Литва (LTR), Чехія (ČT2), Грузія (GPB \ First), Албанія (RTSH 2), Чорногорія (RTGG2), Словенія (), Латвія (LTV), Хорватія (HRT), Словаччина (Dvojka, News24), Австрія (Pulse 4), Кіпр, Канада (OMNI/ROGERS), Іспанія (RTVE), Румунія (PROTV, TVR + platform), Азербайджан (yoda.az - digital platform, XezerTV), Північна Македонія (MRT, TV5), Греція (SKAI TV), Болгарія (BNT2), Боснія і Герцеговина (BHRT), Франція (France 24), Фінляндія (Alfa TV), Мексика (Canal del Congreso de México) тощо.

В Україні телемарафон показували всі телеканали, що транслюють марафон «Єдині новини», серед яких мовники 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Україна, Інтер, Рада, UA: ПЕРШИЙ, а також платформи Київстар ТБ, 1+1 video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, Volia. Для глядачів зі всього світу трансляція була доступна на YouTube-каналах 1+1 та Atlas та на міжнародних версіях телеканалів, зокрема 1+1 International, ICTV Ukraine, Інтер+, Україна 24, на телеканалі FreeДом тощо.

До того ж мешканці багатьох великих міст і столиць світу на площах та у культурних центрах спостерігали за телемарафоном і безпосередньо на місцях підтримували Україну. Зокрема, до акцій доєднались мешканці таких міст: Берлін (Brandenburg Gate, Pariser Platz), Лондон (Parliament Square), Рим (Madonna di Loreto Square), Мілан (Piazza del Duomo), Прага (Old Town Square), Братислава (Hlavne Namestie), Торонто (Nathan Phillips Square), Амстердам (Dam Square), Мадрид (Plaza de Callao), Тель-Авів (Habima Square), Відень (Heldenplatz), Варшава (Teatr STUDIO, plac Defilad 1), Клуж (Unification Square or Union Square), Стокгольм (Kungsträdsgården), Таллін (Freedom Square), Скопʼє (Macedonia Square), Вільнюс (Town Hall Square), Клайпеда (LCC International University), Софія (pl. Petko R. Slaveykov 4, Sofia Center), Рига (Riga Congress Centre), Осло (Gamle Raadhus Scene), Тірана (Skanderbeg Square), Любляна (Congress Square), Лісабон (Commerce Square, Praça 5 de Outubro (Cascais)), Дублін (Donnycarney, territory of the Ukrainian Church), Берн (Helvetiaplatz), Буенос Айрес (Premises of the Ukrainian Greek Catholic Church), Нью-Делі (Embassy of Ukraine in the Republic of India), Аддис-Абеба (Embassy of Ukraine in Ethiopia), Мехіко (Embassy of Ukraine in the United Mexican States), Нур-Султан (Embassy of Ukraine in the Republic of Kazakhstan), Тегеран (Embassy of Ukraine in the Islamic Republic of Iran), Афіни (Kotzia Square), Денпасар (Honorary Consulate of Ukraine in Bali), Анкара (Kızılay Square), Анталія (Antalya Culture and Arts), Клуж-Напока, (Unirii Square), Бухарест (шосе Кіселев навпроти Посольства рф в Румунії), Будапешт (Deak Ferenc Square), Кейптаун (24 Beach Road, Office CAN), Копенгаген (Vesterbrogade 1L, 1550 København), Ліма (Reserva Park), Абуджа (Embassy of Ukraine in the Federal Republic of Nigeria), Париж (Cultural Information Center of the Embassy of Ukraine in France, Taras Shevchenko Square, Place de la République), Душанбе (Embassy of Ukraine in the Republic of Tajikistan), Вашингтон (Lincoln Memorial), Багдад (Embassy of Ukraine in the Republic of Iraq), Чикаго (450 Kehoe Blvd, Carol Stream, Il), Ашхабад (Embassy of Ukraine in Turkmenistan), Курітіба (Premises of the folk group "Poltava"), Кишинів (Square of the National Opera and Ballet Theater), Люксембург (Place du Luxembourg), Белград (Embassy of Ukraine to the Republic of Serbia), Нікосія (Embassy of Ukraine to the Republic of Cyprus), Гавана (Embassy of Ukraine in the Republic of Cuba), Гамбург (Consulate General of Ukraine in Hamburg), Нью-Йорк (344 East 14th Street), Йонкерс (​​​St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church​​), Канберра (Ukrainian Orthodox Centre), Дубай (World Exhibition EXPO-2020, National Pavilion of Ukraine), Найробі (Embassy of Ukraine to Kenya, 674, Limuru Road,), Ташкент (Embassy of Ukraine in Uzbekistan, 68 Yahyo Gulyamov street), Бейрут (Embassy of Ukraine in Lebanon) перелік доповнюється).

Нагадаємо, що телемарафон Save Ukraine — #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

Детальна інформація щодо заходу знаходиться на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Зібрані до, під час та після телемарафону кошти будуть відправлені на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України. Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:

