Save Ukraine – #StopWar: стало відомо, хто виступатиме на міжнародному благодійному телемарафоні на підтримку України

Серед міжнародних зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze та інші.

У неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine – #StopWar.

Проект транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять "Єдині новини" в Україні, у тому числі Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів. У YouTube ефір буде доступний для користувачів з усього світу на сторінках 1+1 та Atlas. Крім цього, до марафону доєднається більше 20 країн, які локально показуватимуть спільний ефір на телеканалах GPB1, RTSH2, RTCG2, ETV, Pulse4, RAI 3, Milano Etno TV, RTP та інші.

До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.

Серед міжнародних зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Fatboy Slim, Within Temptation, Bastille, Submotion Orchestra, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, Netta, Idina Menzel, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze та інші.

Україну ж представлятимуть більше 20 артистів, серед яких: Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

Крім цього, в межах телемарафону до багатомільйонної аудиторії з проханням підтримати Україну звертатимуться волонтери, громадські активісти, спортсмени та художники, яких знають і поважають в усьому світі.

Організатори розповідають, що учасники марафону записуватимуть свої звернення як з різних куточків планети, так і з тих українських міст, де не припиняються ворожі обстріли.

"Зараз такий час, коли всі обʼєднуються. Зброя артистів – це наше слово, наша музика, наш вплив і можливість говорити від імені нашого народу на весь світ. І найстрашніше зараз – допустити, щоб у Європі почали звикати до того, що у нас відбувається. Тому ми щодня просимо зупинити цю війну, закрити небо над Україною. В межах марафону Save Ukraine обʼєдналося дуже багато артистів, музикантів, акторів, спортсменів, волонтерів, буде більше 50 учасників. Окрім того, що ми просимо допомогти фінансово, ми звертаємося з проханням виходити на площі, щоб спонукати європейські уряди робити все можливе, аби зупинити цю війну", – розповіла про телемарафон Юлія Саніна, фронтвумен гурту THE HARDKISS, в ефірі програми "Сніданок. Онлайн" на телеканалі ТЕТ.

Телемарафон Save Ukraine – #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas, Суспільне та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, а також Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

Ведучі заходу – українці Тімур Мірошниченко і Маша Єфросиніна.

Детальна інформація щодо заходу знаходиться на сайті: https://saveukraine.1plus1.ua/.

Реквізити для фінансової підтримки вирішення гуманітарних проблем в Україні:

UA

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA823000010000032302338301027

код ЄДРПОУ 37567866

Отримувач: Міністерство соціальної політики України

EUR

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

IBAN DE85500000000050002137

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

USD

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027

GBP

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: Ministry of Social Policy of Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 80033041

IBAN GB52CHAS60924280033041

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

SORT CODE: 60-92-42

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

JPY

BENEFICIARY: Ministry of Social Policy of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for ac 32302338301027