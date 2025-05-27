Сайт Star Wars як шпигунський інструмент ЦРУ: дослідник викрив секретну схему

Сайт ЦРУ StarWarsWeb.net

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Нещодавнє розслідування, проведене незалежним дослідником Чіро Сантіллі, викрило цікавий факт: ЦРУ використовувало фанатський сайт Star Wars для таємного зв’язку з агентами за кордоном.

Про це пише 404 Media.

Сайт StarWarsWeb.net, що виглядав як звичайна сторінка шанувальників культової кіносаги, насправді мав приховану систему доступу. Якщо ввести правильний пароль у пошуковий рядок, відкривався захищений канал для спілкування зі співробітниками ЦРУ.

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Сайт був оформлений у стилі 2010-х років — із зображеннями світлових мечів, цитатами Йоди, рекламними блоками LEGO та обговореннями ігор на кшталт Battlefront 2 і The Force Unleashed II. За фасадом ностальгії приховувався реальний інструмент шпигунської діяльності.

Сайт ЦРУ StarWarsWeb.net

Сантіллі зацікавився цією темою після того, як у 2022 році агентство Reuters опублікувало матеріал America’s Throwaway Spies. Використовуючи відкриті дані, технічні знання, Сантіллі виявив сотні подібних сайтів, створених ЦРУ. Серед них були сторінки на теми гумору, екстремального спорту, а також музичні фан-сайти.

Інші приклади сайтів ЦРУ для зв’язку з агентами

Інші приклади сайтів ЦРУ для зв’язку з агентами

Деякі з цих сайтів були орієнтовані на країни, де діяльність ЦРУ могла мати критичні наслідки, як-от Іран і Китай. Там виявлення таких сайтів призвело до розкриття агентів і навіть їх страти в період 2011–2012 років. Інші ресурси були націлені на користувачів у Франції, Німеччині, Іспанії та Бразилії.

Основною помилкою ЦРУ стало використання схожих IP-адрес та інших технічних недоліків, що полегшувало виявлення. Хоча історія має трагічні наслідки, тепер вона сприймається як застереження — навіть найсильніші розвідслужби не застраховані від помилок, а в інтернеті секрети ніколи не залишаються прихованими надовго.

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