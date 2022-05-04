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"Сбербанк" "зливає" владі росіян, які переказують гроші на підтримку ЗСУ

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"Сбербанк" "зливає" владі росіян, які переказують гроші на підтримку ЗСУ

Архів

Російський "Сбербанк" виявляє людей, які збирають кошти для ЗСУ та надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких – пожертвування для військових цілей.

У "Сбербанку" стверджують, що керуються законодавством РФ, вказівками у положеннях Центробанку та власними внутрішніми нормативними документами.

Про це пише "ТАСС" із посиланням на лист за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з просвіти Яні Лантратовій.

"Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включно з моніторингом соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб. За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", – йдеться в листі.

У "Сбербанку" повідомили, що банк "розглядає питання щодо реалізації щодо таких операцій (спрямованих на військові цілі – ред.) права, передбаченого пунктом 11 статті 7 федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму" та спрямовує у Росфінмоніторинг інформацію відповідно до пункту 3 статті 7 зазначеного закону".

Нагадаємо, "Сбербанку" та ще низці російських банків загрожує відключення від SWIFT – такий пункт міститься у шостому пакеті санкцій, які планує запровадити ЄС проти РФ за вторгнення до України.

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