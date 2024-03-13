СБУ атакувала безпілотниками низку нафтопереробних заводів у РФ: деталі спецоперацій

Як видно із відео у Мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими.

Служба безпеки України у ніч проти 13 березня атакувала російські нафтопереробні заводи у Рязані, Кстово та Кірішах. НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у Росії.

Про це виданню ТСН.ua стало відомо із власних джерел.

"Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи - не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська обл) та Кірішах (Ленінградська обл). Джерела підтверджують, що ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки", - розповіли нам.

Як додає джерело, українські спецслужби "реалізовують детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян".

Як видно із відео у Мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими.

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС рф у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Як повідомляли раніше, вранці 13 березня БПЛА атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Перед тим пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа.

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