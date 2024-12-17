СБУ ліквідувала генерала Кирилова у Москві: які версії розглядають росіяни

З'явилися нові подробиці підриву генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у Москві. Слідчі розглядають одразу кілька версій, як саме могли стежити за головою військ РХБЗ ЗС РФ.

Про це пишуть росЗМІ.

У РФ розпочали слідство щодо підриву генерала Кириллова

Які є версії

Слідчі та криміналісти вивчають місце вибуху біля будинку на Рязанському проспекті, внаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник. За даними росіян, самокат із вибухівкою поставили перед під'їздом біля будинку ЖК "Середа" близько 4 ранку. Однак підривникам потрібно було спостерігати у режимі реального часу за всіма, хто виходить із під'їзду. Є кілька версій:

Стеження могло вестися з орендованої квартири навпроти, а під'їзд проглядався з бінокля. Наразі складають список квартир, які здавались в оренду. Особлива увага приділяється мешканцям, які заселилися за останні два місяці. За під'їздом, звідки мав вийти Кирилов, стежили із припаркованого у дворі автомобіля. Це можливий злам камер ЖК "Середовище": злочинці змогли підключитися до камер житлового комплексу, щоб відстежувати вихід цілі та активувати вибуховий пристрій.

При цьому сам вибуховий пристрій, за попередніми даними, був приведений за допомогою радіосигналу.

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Правоохоронці можуть потрапити під службову перевірку

Слідчі обурені діями поліцейських та співробітників інших оперативних служб, які першими опинилися на місці підриву Кирилова та його помічника. Зокрема, місце біля під'їзду довгий час було не огороджене, навколо ходили перехожі та мешканці ЖК "Среда", а самокат, де, ймовірно, була захована бомба, лежав на очах у перехожих, його фотографували.

"По-перше, підривник міг заховати ще одну бомбу, і тоді постраждало б більше людей. По-друге, могли випадково знищити важливі докази, натоптавши біля місця вибуху", – пишуть росіяни.

За словами джерела, поліцейські, котрі опинилися першими на місці вибуху, можуть потрапити під службову перевірку. СК кваліфікував загибель начальника військ РХБО ЗС РФ Ігоря Кириллова, а також його помічника як теракт.

Раніше ми повідомили, що на території РФ ліквідований черговий воєнний злочинець. У Москві підірвали генерала Ігоря Кирилова.

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