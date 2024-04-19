СБУ оголосила підозру відомому пропутінському музиканту: в чому його звинувачують

Служба безпеки України повідомила про підозру прокремлівському музиканту, який агітував за Путіна на окупованому Донбасі. Йдеться про музиканта Олексія "Джанго" Піддубного, який публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це пише СБУ.

Як зазначається, медійний зловмисник:

регулярно виступає на кремлівських телеканалах;

бере активну участь у пропагандистських акціях присвячених проведенню незаконних референдумів на тимчасово окупованих РФ територіях України;

під час ефірів він закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних військ;

у ході виборчої компанії 2024 року був довіреною особою Путіна, агітував за нього у Росії і на окупованих територіях України;

масово поширює фейки про події на фронті та агітує до агресивної війни РФ проти України через власний телеграм-канал;

підтримує тісні стосунки із ватажками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", хизується про отримання нагороди від "голови донецької народної республіки".

Слідчі Служби безпеки повідомили Піддубному заочно про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);

ст. 436 (пропаганда війни).

Нагадаємо, офіс Генерального прокурора України скерував до суду обвинувальний акт стосовно російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної, яка підтримує збройну агресію РФ.

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