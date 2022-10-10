СБУ оголосила у розшук представників путінського режиму: у списку Медведєв і Шойгу

Їх підозрюють у "посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України".

Заступника голови ради безпеки країни-агресорки Росїї і колишнього президента Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Сталося ще у березні 2022 року.

Інформацію підтвердили в СБУ.

Зазначається, що експрезидент, як і більшість членів російської ради безпеки, є підозрюваним у кримінальному провадженні за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Санкція статті передбачає позбавлення волі термнм до п’ятнадцяти років або довічно.

Оголошено у розшук інші представники путінського режиму: директор ФСБ Олександр Бортніков, голова Держдуми В'ячеслав Володін, головнокомандувач військами національної гвардії РФ Вікор Золотов, голова МВС Володимир Колокольцев, депутатка Ради федерації Валентина Матвієнко, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, кервник Міноборони Сергій Шойгу тощо.

"Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні СБУ.

До слова, Медведєв з'явився у базі даних МВС України. Категорія - "особа, яка переховується від органів досудового розслідування".

Придворний блозень Медведєв

Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами. Медведєв однією ногою в дурдомі і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра.

Російський політолог Дмитро Орєшкін каже, що у Мєдвєдєва - "роль моськи, яка гавкає на слона".