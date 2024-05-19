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СБУ та ЗСУ влаштували "феєрверк" на військовому аеродромі РФ "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ

СБУ та ЗСУ влаштували "феєрверк" на військовому аеродромі РФ "Кущевськ" та Слов’янському НПЗ

Удар дронами по НПЗ в Росії

В Росії вночі було гаряче.

Служба безпеки України разом із Силами безпілотних систем ЗСУ влаштували в Росії "феєрверк" у ніч проти 19 травня – палало на військовому аеродромі "Кущевськ" та Слов’янському нафтопереробному заводі.  

Про це ТСН.ua повідомили поінформовані джерела.

"Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром "Кущевськ" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ", - розповіло наше джерело. 

Спонсором "святкового феєрверку" на Слов’янському НПЗ стали дрони СБУ.

По аеродрому "Кущевськ" СБУ відпрацювала Спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу, а один навіть поплакався:"взорвалі кущовку нашу". 

На військовому аеродромі "Кущевськ" перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки. 

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевськ" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Минулого разу на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

Нагадаємо, в Росії у ніч проти 19 травня пролунав вибух в районі міста Словʼянськ-на-Кубані, що у Краснодарському краї, – безпілотники атакували нафтопереробний завод

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