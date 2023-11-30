СБУ влаштувала вибух на Байкало-Амурській магістралі в РФ – журналіст

Це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм, який ворог використовує для військових поставок.

Вибух прогримів у ніч проти 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова в Бурятії. Це була спецоперація СБУ.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерела.

"СБУ продовжує тримати русню в постійній напрузі: сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії", – йдеться в заяві.

Також читайте БПЛА "навідали" Бєлгородську область

Цаплієнко з посиланням на власні джерела вказав, що цей підрив – чергова успішна спецоперація СБУ, хоча у спецслужбі це офіційно не коментують.

Під час руху вантажного потяга спрацювали чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ Росії, а залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.

Зауважимо, що частина ділянка БАМ у Бурятії – єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм.

"Наразі цей шлях, який росія використовує для військових поставок, паралізовано", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, цієї ж ночі потужний вибух пролунав і в російському Брянську. В Мережі повідомляється про "приліт" по складу з безпілотниками "Шахед", які в Росії називають "Герань-2".

Читайте також: