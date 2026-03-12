СБУ вразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ: перші деталі операції

Тихорецьк

СБУ завдала удару по нафтоперекачувальній станції «Тихорецк» у Краснодарському краї РФ. Це один із ключових вузлів постачання нафти на півдні Росії.

Про це ТСН.ua повідомили у відомстві.

Завдання виконали спеціальні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Після влучання розпочалася масштабна пожежа, ймовірно, у резервуарах з паливом. Атаку підтвердила й російська влада, додавши, що на місці події залучено 26 одиниць техніки для гасіння.

За словами джерела в СБУ, операція по Тихорецьку є логічним продовженням ударів по нафтовій інфраструктурі ворога, які створюють перебої в постачанні нафтопродуктів до портів, змушують Росію змінювати логістичні маршрути та послаблюють її військові й економічні можливості вести війну.

У СБУ також нагадали про нещодавній удар по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ.

«Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості росії, так і її економічну спроможність вести війну», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, зранку 12 березня у Тихорецьку, що в Краснодарському краї РФ, було неспокійно. Так, дрони атакували місцеву нафтобазу. Спалахнула пожежа. Очевидці активно публікували наслідки у Мережі.