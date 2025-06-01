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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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327
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СБУ здійснює спецоперацію: у Росії масово палають бомбардувальники

СБУ здійснює масштабну спецоперацію «Павутина» — під прицілом ворожа авіація.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
СБУ б'є по авіації в Росії

СБУ б’є по авіації в Росії / © Associated Press

Сьогодні, 1 червня, СБУ здійснює масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ.

За даними джерел РБК-Україна, дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста.

Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ця унікальна спецоперація отримала назву «Павутина». Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів.

Нагадаємо, у Брянській області обвалився автомобільний міст, коли під ним проходив пасажирський поїзд «Климов — Москва». За даними російських ЗМІ, загинуло нібито семеро осіб, 71 людина постраждала.

Крім цього, ще одне обвалення моста сталося на трасі в Курській області, коли там їхав товарний потяг. Частина поїзда звалилася вниз на автомобільну дорогу, повідомляла російська влада.

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Дата публікації
Кількість переглядів
327
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