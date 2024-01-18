Сценарій Третьої світової війни: НАТО мобілізує 90 тисяч солдатів для масштабних навчань

Противником НАТО на навчаннях стане вигадана держава Occasus, яка схожа на Росію.

Наступного тижня розпочнуться навчання НАТО під назвою Steadfast Defender ("Стійкий захисник"), участь у яких візьмуть 90 тисяч військовослужбовців із усіх країн блоку, а також Швеції.

Про це у четвер, 18 січня, повідомив головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Крістофер Каволі, передає Reuters .

Навчання триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю Росії, і завершаться у травні.

"Альянс продемонструє свою здатність захистити євроатлантичний регіон шляхом перекидання сил з Північної Америки до Європи", - заявив Каволі.

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Як повідомляє ABC, противником НАТО на навчаннях стане вигадана держава Occasus, яка схожа на Росію і, відповідно до сценарію, нападе на одного з членів Альянсу, чим спровокує Третю світову війну. Під час навчань планується провести щонайменше 500 повітряних бойових операцій.

"Це буде наочна демонстрація трансатлантичної єдності та сили, а також рішучості продовжувати робити все необхідне для взаємного захисту наших спільних цінностей та заснованого на правилах міжнародного порядку", - йдеться у комюніке НАТО.

Раніше Велика Британія повідомила, що направить на навчання 20 тисяч військовослужбовців. Крім цього, участь у маневрах братиме авіаносна ударна група з восьми кораблів і підводних човнів на чолі з флагманом класу Queen Elizabeth , а також винищувачі F-35 Lightning та літаки спостереження Poseidon P8.

Близько 16 тисяч британських солдатів разом із танками, артилерією та гелікоптерами базуватимуться у Східній Європі від лютого до червня 2024 року. Королівський військово-морський флот розмістить понад 2 тисячі моряків у Північній Атлантиці, Норвезькому та Балтійському морях. Крім того, понад 400 командос Королівської морської піхоти буде розгорнуто за Полярним колом.

Нагадаємо, війна Росії з НАТО може спалахнули за три-вісім років – про це заявляють у Польщі та країнах Балтії, наголошуючи на важливості підготовки до протистояння агресору. Масло у вогонь підливає і російський диктатор Володимир Путін, періодично погрожуючи державам-членам Альянсу. А видання Bild напередодні повідомило про підготовку Німеччини до можливого збройного конфлікту з РФ.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про можливу війну Росії з НАТО, над якими країнами нависла загроза та як вони готуються до неї.

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