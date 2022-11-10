Ще 1000 ракет та 25 000 комплектів зимового одягу: британський прем’єр обіцяє подальшу допомогу Україні

У телефонній розмові з президентом Зеленським Ріші Сунак високо оцінив хоробрість ЗСУ і підтвердив непохитну військову, економічну та політичну підтримку Великої Британії.

У четвер, 10 листопада, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорив з президентом України Володимиром Зеленським заяви РФ про відступ з Херсона і запевнив у подальшій підтримці України, зокрема пообіцяв зброю та амуніцію для військових.

Про це повідомили в офісі британського уряду за підсумками телефонної розмови.

“Прем'єр-міністр високо оцінив хоробрість українських збройних сил і підтвердив непохитну військову, економічну та політичну підтримку Великої Британії. Він висловив свій жах з приводу ударів російських безпілотників по цивільних районах і підтвердив, що Сполучене Королівство продовжить надавати військову допомогу, включаючи ще 1000 ракет класу “земля-повітря” і понад 25 000 комплектів одягу на час екстремальних холодів для військ”, - йдеться у повідомленні.

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У відповідь Зеленський розповів, як військова підтримка Великої Британії захищає життєво важливу енергетичну інфраструктуру та допомагає українським військам просуватися вперед на полі бою.

Обговорюючи успіхи ЗСУ на південному фронті, Ріші Сунак зауважив, що “будь-який вихід Росії з окупованого міста Херсона продемонструє значний прогрес українських сил і посилить слабкість російського військового наступу, але було б правильно продовжувати проявляти обережність, доки над містом не буде піднято український прапор”.

Також лідери двох держав обговорили важливість продовження скоординованої міжнародної підтримки України напередодні зустрічі G20, яка відбудеться наступного тижня. Вони погодилися, що Росію необхідно притягнути до відповідальності за свої дії та не допустити блокування життєво важливих поставок українського зерна та добрив на світові ринки.

Президент Зеленський коротко прокоментував свою розмову з британським прем’єром повідомленням у Twitter

“Обговорили різносторонню оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду. Підтримали продовження “зернової ініціативи” та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів”, - написав український лідер.

I had a phone call with PM @RishiSunak. We discussed the multifaceted defense support for Ukraine and assistance in enduring the winter period. We also spoke in favor of the continuation of the "grain deal" and agreed positions on the eve of important international events. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2022

Нагадаємо, візит нового прем’єра Великої Британії Ріші Сунака до України навряд чи відбудеться найближчими тижнями, проте в разі приїзду до Києва політик оголосить про новий пакет військової допомоги.

Прем'єр британський, а обіцянки для українців: чого очікувати від Руші Сунака

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