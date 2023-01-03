Ще один "актор": ЗМІ відшукали другу підставну особу у привітанні Путіна з Новим роком (фото)

На фото та відео з Володимиром Путіним часто з’являються лише перевірені особи.

Поряд з президентом Росії Володимиром Путіним, який цього року записав новорічне привітання на тлі псевдовійськових, була не лише співробітниця ФСО, про яку ми вже згадували, ЗМІ також виявили ще одного ймовірного статиста Кремля.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Так, сервіс розпізнавання облич визначив хлопця, який стояв ліворуч за спиною президента Росії. Схоже, що його звати Тимофій. Примітно, що у хлопця на грудях красується зірка Героя Росії, але за останні три роки жодна людина з таким ім'ям офіційно цієї нагороди не отримувала.

Нагадаємо, під час запису привітання Путіна співробітниця ФСО вирядилася у військову форму з погонами капітана російської армії. Жінка часто попадає у кадр з російським президентом, проте щоразу виконує різні ролі – рибалки, продавчині і простою парафіянки.

Володимир Путін привітав громадян Російської Федерації із Новим роком – відеопривітання російський президент записав не на тлі Кремля, як завжди, а в оточенні "військових".

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