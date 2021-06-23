Ще один новий підвид "індійського" штаму коронавірусу "Дельта плюс" зафіксували вже у 9 країнах світу

Дві країни, де вже циркулює новий мутований вірус, є сусідками України.

Ще один новий підвид "індійського" штаму коронавірусу "Дельта плюс" зафіксували вже у 9 країнах світу, зокрема, він поширився у Великій Британії, США, Японії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Як повідомляє Hindustan Times, 22 червня Індія заявила, що в країні зафіксували щонайменше 22 випадки варіанта "Дельта плюс", який уряд класифікував як "варіант, що викликає занепокоєння".

Варто зазначити, що вчені варіант COVID-19 "Дельта плюс" (Delta plus) також називають деформацією B.1.617.2.1 або AY.1 та говорять, що новий штам стійкий до моноклональних антитіл, а значить можливе зниження дії вакцин або антитіл вакцинованих людей та тих, хто перехворіли. Він має підвищену проникність, сильніше зв'язування з рецепторами клітин легенів.

"Це варіант, який класифікований як варіант, що викликає занепокоєння. Занепокоєння полягає в тому, що ми зрозуміли, що він викликає більш тяжкий перебіг та має негативні наслідки для людства. Це поки все, що відомо про варіант Delta plus", - заявили у МОЗ Індії.

Нагадаємо, що "індійський" штам коронавірусу виявили в країні в жовтні 2020 року. Потім у нього виявили три підвиди. Вони відрізняються кількома мутаціями в білку і по-різному поширені в країнах світу. "Дельта" - штам продовжує мутувати. Раніше в індійському штаті Махараштра виявили різновид "Дельта плюс". Райони, де є цей варіант, заблокували.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Дельта" - варіант вже поширився більш ніж в 90 країнах. При цьому всі чинні вакцини ефективні проти мутації.

Як відзначають фахівці, "Дельта" скорочує час переходу від легкої симптоматики до важких форм захворювання і має підвищену заразністю.

Раніше в ВООЗ повідомили, що допоможе захиститися від найбільш агресивного штаму коронавірусу "Дельта": повний рівень захисту забезпечують лише обидві дози вакцини.

Як повідомлялося, спалахи підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше попередників, а також важче переноситься.

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