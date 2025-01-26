Ще одна депортація від Трампа: президент США пропонує виселити палестинців із Сектору Гази

Президент США Дональд Трамп запропонував переселити понад 1 мільйон палестинців із Сектора Гази до сусідніх арабських країн, де вони могли б “для різноманітності пожити у мирі”.

Про це в неділю, 26 січня, повідомляє CNN.

За словами Трампа, свою “чудову пропозицію” він вже обговорив у телефонній розмові із королем Йорданії Абдуллою ІІ, ключовим партнером США в регіоні.

“Я сказав йому, що я хотів би, щоб він взявся за більше, тому що я зараз дивлюся на весь сектор Газа, і там безлад, це справжній безлад", — сказав президент США журналістам.

Також читайте ХАМАС просить у Трампа допомоги у встановленні перемир’я в Секторі Гази

Дональд Трамп додав, що хотів би, щоб і Йорданія, і Єгипет, який межує із постраждалим анклавом, розмістили людей, і що він поговорить також з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі з цього питання в неділю.

“Я не знаю, щось має статися, але зараз це [Сектор Гази] буквально місце для знесення. Майже все зруйновано, і там гинуть люди, тож я б краще зв’язався з деякими арабськими націями та побудував житло в іншому місці, де, на мою думку, вони, можливо, могли б жити в мирі для різноманітності”, - сказав він.

Президент США додав, що потенційне житло “може бути тимчасовим або довгостроковим”.

Аміт Сігал, аналітик ізраїльської мережі Channel 12 News, цитуючи ізраїльських офіційних осіб, повідомив, що цей крок був “не обмовкою, а частиною набагато ширшого, ніж здається, кроку, скоординованого з Ізраїлем”.

Джерело, знайоме з цією справою, підтвердило цю інформацію CNN, але не надало додаткових деталей. CNN звернувся до Державного департаменту США за коментарем.

Йорданське державне інформаційне агентство Petra повідомило про розмову з Трампом, але не згадало про пропозицію переселення палестинців.

За даними ООН, у королівстві Йорданія вже проживає понад 2,39 мільйона зареєстрованих палестинських біженців.

Як повідомлялося раніше, уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. План звільнення заручників набув чинності в неділю, 19 січня 2025 року. Того самого дня ЦАХАЛ почав виходити з півдня Сектора Гази.

Нагадаємо, цього тижня Сполучені Штати почали депортацію сотень нелегальних мігрантів, яких відправили назад до країн походження військовими літаками. В Білому домі похвалилися “найбільшою операцією з масової депортації в історії”.

Читайте також: