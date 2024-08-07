Ще одна країна Африки розриває дипломатичні відносини з Україною

Правляча хунта Нігеру розриває дипломатичні стосунки з Україною "з негайним вступом в силу".

Африканська країна Нігер вирішила розірвати дипломатичні стосунки з Україною після того, яке це зробила Малі.

Про це інформує Al Arabiya.

У вівторок правляча хунта повідомила, що розриває дипломатичні стосунки з Україною "з негайним вступом в силу".

Це сталося після того, як Малі заявила про розрив стосунків з Україною через те, що нібито Київ допомагав повстанцям-таурегам, які нещодавно розгромили колонну російського терористичного угруповання "Вагнер".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хунта Малі заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною після розгрому "вагнерівців".

Крім того, ми також інформували, що Росія хоче захопити уранові активи в Нігері.

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