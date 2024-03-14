Ще одна країна долучилася до ініціативи передавання Україні артилерійських снарядів: подробиці

Швеція підтримала чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів для українських військових. На це уряд країни виділив 30 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Як зазначається, уряд Швеції вирішив провести перемовини й укласти угоду з відповідним органом Чеської Республіки. Там розуміють, що потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських.

Чехія визначила можливості закупівлі великих обсягів боєприпасів на світовому ринку для передачі їх Україні. Тому уряд Швеції вирішив підтримати Чехію в цій ініціативі.

Додамо, що фінансування здійснюється в межах 15-го пакету допомоги Україні. Цей пакет наразі перебуває на розгляді в Риксдазі (парламенті), і внесок Швеції в чеську ініціативу вимагає, щоб Риксдаг проголосував за пропозицію уряду про внесення додаткових поправок до бюджету.

Нагадаємо, що Росія неспроможна стримати розширення Альянсу. Це довело набуття Швецією повноправного членства в НАТО.

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