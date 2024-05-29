Ще одна країна НАТО дозволила Україні атакувати РФ своєю зброєю

У Фінляндії наголосили, що Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Слідом за Польщею Фінляндія також дозволила Україні атакувати Росію своєю зброєю.

Про це заявила м іністерка закордонних справ Еліна Валтонен, пише Uusi Suomi.

Міністерка наголосила, що Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН під час "загарбницької війни" Росії.

"Фінляндія не встановила жодних особливих обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але виходить з того, що матеріали використовуються відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Сюди також входять атаки на військові цілі на території нападника, необхідні для самозахисту",- сказала вона.

Нагадаємо, останнім часом це питання вийшло на публічне обговорення після заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Однак думки членів Альянсу розділилися. Так, проти Сполучені Штати, Німеччина, за - Франція, Польща.

У Росії відреагували погрозами. Володимир Путін попередив про "серйозні наслідки". За словами Путіна, особливо малі і густонаселені країни Заходу "мають зрозуміти, у що вони граються".

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.