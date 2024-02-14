Ще одна країна подовжить тимчасовий захист для українських біженців

Тимчасовий захист подовжать ще на рік.

Словаччина планує подовжити надання тимчасового притулку для українських біженців до березня 2025 року.

Про це свідчать документи Кабміну.

Раніше 2023 року Рада ЄС подовжила механізм тимчасового захисту українським біженцям до березня 2025 року. Це дозволяти українцям, які перебувають у Словаччині, отримувати послуги охорони здоров'я та освіти, доступ до ринку праці, житла та соціальних виплат.

За даними на кінець 2023 року, в країнах ЄС було зареєстровано 4,2 мільйона українських громадян, які отримали тимчасовий захист.

"Пропонується визначити надання тимчасового притулку на території Словаччини до 4 березня 2025 року", — йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Українці біженці за кордоном - що відомо

Нагадаємо, у разі, якщо Україна зазнає поразки у війні проти РФ, то кількість українських біженців може зрости до 10 мільйонів. Країною, яка примайтиме найбільше тих, хто втікає від війни, може стати Німеччина.

Тим часом у Польщі тимчасовий захист українських біженців можуть подовжити лише до 30 червня 2024 року. Українці, які планують і надалі залишатися в країні, стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання.

Також ми писали, що лише 25,2% біженців з України працюють, зокрема, у Німеччині. У Данії 78% українців уже знайшли роботу.

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