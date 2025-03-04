Ще одна країна ухвалила пакет допомоги для України і заявила про миротворців: що стало відомо

Ірландія надасть пакет допомоги для України та дозволить розгортання миротворців без згоди ООН. Йдеться про додаткову нелетальну військову підтримку на суму 100 млн євро, що ухвалив Кабінет міністрів країни.

Про це повідомляє RTE News із посиланням на заступника прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.

Близько 20 млн євро буде надано коаліції з розмінування та ІТ-коаліції, а ще 80 млн євро спрямують у фонд закупівель ЄС, зокрема для придбання радарів і пристроїв для глушіння БпЛА.

Додамо, що Ірландія дотримується політичного нейтралітету, тож підтримує Україну саме нелетальною допомогою.

Також в уряді країни наголосили, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні є надзвичайно серйозним кроком

Прем’єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін зазначив, що це є відходом назад і закликав до подальшої взаємодії між союзниками.

Також уряд Ірландії схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність схвалення ООН для розгортання ірландських миротворчих сил за кордоном.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про плани Ірландії скасувати обмеження на розгортання військ за кордоном.

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