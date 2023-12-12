Ще одна країна виступила проти початку переговорів з Україною щодо вступу до ЄС

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив що його країна "не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах".

Про це повідомляє пресслужба австрійського парламенту.

За словами канцлера Австрії, "Київ не повинен отримувати привілеїв, яких не мають Боснія та Герцеговина". Оскільки остання зараз також веде перемовини про вступ до ЄС.

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Він пояснює, що Україні та Молдові має бути запропоновано перспективу вступу до ЄС "на знак солідарності", але виступає проти пришвидшеної процедури.

"Загалом Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету", - додав він.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, європейці загалом відкриті до ідеї приєднання України до ЄС, незважаючи на витрати та ризики, але в кращому випадку схвально ставляться до перспективного розширення блоку за участю Грузії та країн Західних Балкан.

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