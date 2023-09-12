Ще одна країна Європи різко відмовилась видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації

В Угорщині заявили, що ухилянти з України у безпеці.

Угорщина вслід за Австрією категорично відмовилась екстрадувати до України чоловіків, які втекли від мобілізації та перебувають на її території.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Жолт Шем'єн в коментарі ATV.

В Угорщині заявили, що "ухилянти з України перебувають на території їхньої держави у безпеці". Там додали, що за жодних умов не передадуть їх Україні.

"Ми не перевіряємо біженців з України на те, чи придатні вони до служби в армії. Угорщина не видасть їх Україні. Кожен біженець з України є вільною людиною в Угорщині, яка вільна вирішувати, чи залишитися їй тут, чи поїхати на Захід, чи, якщо вона вирішить, повернутися назад", - заявив Жолт Шем'єн.

Заступник Орбана також додав, що Угорщина не надаватиме даних Україні щодо її громадян.

"Всі біженці з України в Угорщині в безпеці. Ні він, ні його дані не будуть видані", - сказав він.

Нагадаємо, в Австрії заявили, що вони "ніколи не видадуть" ухилянтів з України, які незаконно втекли від мобілізації.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія пояснив, що тих чоловіків, які виїхали за кордон за допомогою підроблених довідок про "непридатність" до мобілізації можуть екстрадувати до України і покарати їх відповідно до законодавства.

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