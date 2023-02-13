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Ще одна країна закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі: причини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ще одна країна закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі: причини

Фото: Pexels

У Канаді наголосили, що це через війну проти України.

Канада слідом за Францією закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі. 

Про це повідомили в МЗС Канади. 

Громадян Канади закликали виїхати з Білорусі на комерційному транспорті. У МЗС пояснюють, що небезпека може статися через вибіркове правосуддя та війну Росії проти України.

"Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у Білорусі дуже обмежена", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, уряд Франції закликав своїх громадян покинути територію Білорусі та уникати подорожей до цієї країни. Там зазначили, що це потрібно через новий наступ Росії на територію України. 

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Дата публікації
Перегляди
2288
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