Ще одна країна закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі: причини

У Канаді наголосили, що це через війну проти України.
Канада слідом за Францією закликала своїх громадян негайно виїхати з Білорусі.
Про це повідомили в МЗС Канади.
Громадян Канади закликали виїхати з Білорусі на комерційному транспорті. У МЗС пояснюють, що небезпека може статися через вибіркове правосуддя та війну Росії проти України.
"Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у Білорусі дуже обмежена", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд Франції закликав своїх громадян покинути територію Білорусі та уникати подорожей до цієї країни. Там зазначили, що це потрібно через новий наступ Росії на територію України.
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