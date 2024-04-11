Ще одна країна збирається запровадити обмеження на імпорт продукції з України

Міністр сільського господарства Угорщини звинуватив ЄС та його виконавчу комісію в неспроможності захистити європейських фермерів.

Уряд Угорщини збирається запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, щоб захистити вітчизняних фермерів від ринкових коливань.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає АР.

За його словами, рішення ЄС дозволити безмитний імпорт з України 2022 року, щоб допомогти утримати економіку країни після вторгнення Росії, призвело до "значного надлишку пропонування і значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку. Міністр звинуватив ЄС та його виконавчу комісію в неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом.

"Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів у межах своєї національної компетенції", – заявив Іштван Надь.

За його словами, уряд ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включно з вимогою до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.

За словами міністра, під обмеження також потраплять продукти переробки з українського зерна.

Нагадаємо, станом на 10 квітня фермери Польщі все ще блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на кордоні: це "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

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