Ще одна міжнародна авіакомпанія заявляє про припинення польотів над Україною

Ще одна міжнародна авіакомпанія заявляє про припинення польотів над Україною

Тим часом рейс з Осло до Києва, який запланований на вівторок, 15 лютого, поки не скасований і вилетить о 09:30.

Норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти над Україною через ситуацію, яка склалася, посилаючись на оцінку безпечності.

Про це повідомив директор з комунікацій Есбен Туман, передає місцеве видання "E24".

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"Ми ухвалили це рішеня на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили не літати над Україною до подальшого розгляду оцінки. Б езпека - завжди на першому місці", - сказав він.

Зазначається, що авіакомпанія в основному не має прямих маршрутів до України, але іноді літає над західними частинами України під час здійснення рейсів до Угорщини чи Туреччини. За словами Тумана, вони уникають східних областей після катастрофи рейсу MH-17 над Донбасом.

Водночас, як пише прессменеджер Джон Екхофф у SAS, рейс з Осло до Києва, який запланований на вівторок, 15 лютого, поки не скасований і вилетить о 09:30.

Варто зазначити, 13 лютого, за інформацією з аеропорту Борисполя, нідерландська компанія KLM відмінила всі свої рейси від 13 до 17 лютого. Водночас сам авіаперевізник про зміни не повідомляє.

Тим часом пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль" повідоммляє, що аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, "забезпечуючи безпеку і високий рівень авіабезбеки у повному обсязі". Своєю чергою Міжнародний аеропорт "Київ" про скасування рейсів або зміни до розкладу також не інформує.

Перед цим, 13 лютого, у Мінінфраструктури відбулася термінова нарада за участі керівництва ОПУ, Державіаслужби України, "Украероруху", аеропорту "Бориспіль" та українських авіакомпаній. Результатом стала заява про те, що небо над Україною залишається відкритим.

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