Ще одна туристична країна світу легалізувала одностатеві шлюби: "Монументальний крок"

Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, яка легалізувала одностатеві союзи після того, як король Маха Вачіралонгкорн підписав історичний закон про рівність шлюбів.

Про це повідомляє France 24.

Активісти Таїланду домагаються права на одностатеві шлюби вже понад десять років, і їхня пропаганда часто зупиняється через політичні потрясіння. Нині лише дві інші країни Азії визнають одностатеві шлюби: Тайвань і Непал.

Маха Вачіралонгкорн дав королівську згоду на новий закон, ухвалений парламентом у червні, який набуде чинності через 120 днів — це означає, що перші весілля, як очікується, відбудуться у січні.

Активісти вітали "монументальний крок", оскільки Таїланд став лише третім місцем в Азії, де одностатеві пари можуть побратися, після Тайваню та Непалу.

Закон про шлюб тепер використовує гендерно-нейтральні терміни замість "чоловіків" та "дружин", а також надає одностатевим парам права на усиновлення та успадкування.

Офіційне схвалення короля знаменує собою кульмінацію багаторічної кампанії та припинених спроб ухвалити закони про рівноправний шлюб.

"Закон є монументальним кроком на шляху до рівних прав у Таїланді", - сказала агентству AFP Вааддао Чумапорн, захисниця прав ЛГБТК.

Вона планує організувати масове весілля для більш ніж тисячі пар ЛГБТК у Бангкоку 22 січня, у перший день набрання чинності законом.

Таїланд давно має міжнародну репутацію толерантності до спільноти ЛГБТК, і опитування громадської думки, опубліковані у місцевих ЗМІ, показали переважну громадську підтримку рівноправного шлюбу. Однак більша частина королівства з буддійською більшістю зберігає традиційні та консервативні цінності, і представники ЛГБТК кажуть, що вони, як і раніше, стикаються з бар'єрами та дискримінацією у повсякденному житті.

Понад 30 країн світу легалізували шлюби для всіх відтоді, як Нідерланди стала першою країною, хто святкував одностатеві союзи 2001 року. Верховний суд Індії відклав рішення з цього питання до парламенту минулого року, а верховний суд Гонконгу зупинився за крок від надання повних прав на шлюб.

Нагадаємо, нещодавно у Греції вперше політик вступив в одностатевий шлюб. Святкування тривало майже тиждень.

Читайте також: