"Ще одна вагома підстава знищити його": в Ізраїлі заявили про наміри щодо нового ватажка ХАМАСу

Яхья Сінвара став новим лідером терористичного угруповання ХАМАС на зміну Ісмаїлу Ганії. Це стало приводом до намірів Ізраїлю ліквідувати Сінвару.

Про це повідомляє dw із посиланням на допис міністра закордонних справ Ізраїлю Ізраеля Каца.

В МЗС Ізраїлю заявили, що таке призначення керівника ХАМАСу є ще однією "вагомою підставою якнайшвидше знищити його".

"Призначення архітерориста Яхья Сінвара новим лідером угруповання ХАМАС на зміну Ісмаїлу Ханії - ще одна вагома підстава якнайшвидше знищити його і стерти цю порочну організацію з лиця Землі", - написав Кац у своєму мікроблозі на платформі Х.

Хто такий новий ватажок бойовиків

Напередодні терористичне угруповання ХАМАС оголосило своїм новим лідером Яхью Сінвара замість Ісмаїла Ганії, який був ліквідований у столиці Ірану.

Яхью Сінвара вважають "архітектором" нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Новий ватажок перебуває в списку лідерів ХАМАСу, що найбільш розшукуються. Після нападу угруповання на Ізраїль він більше не з'являвся на людях і, ймовірно, ховається в підземних тунелях під сектором Газа.

61-річний Сінвара став головою Політбюро у вівторок, 6 серпня, через тиждень після вбивства в Тегерані його попередника на цій посаді Ісмаїла Ганії.

Нагадаємо, напередодні в Тегерані було вбито голову політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганію. В йгрупованні заявили, що їхній лідер загинув у результаті "віроломного сіоністського нападу на його резиденцію в Тегерані".

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